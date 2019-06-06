Süper Lig'de flaş takas! Abdullah Avcı'dan onay çıktı

Başakşehir'le başarılı bir sezon geçiren ve Şenol Güneş'ten sonra Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı. Abdullah Avcı, sezon öncesi kampına kadar transferlerin bitmesini isterken, siyah beyazlı yönetim Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak bir takas için harekete geçti. İşte detaylar...