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Süper Lig'de flaş takas! Abdullah Avcı'dan onay çıktı

Başakşehir'le başarılı bir sezon geçiren ve Şenol Güneş'ten sonra Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik direktör, sezon öncesi kampına kadar transferlerin bitmesini isterken, siyah beyazlı yönetim Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak bir takas için harekete geçti. İşte detaylar...

06.06.2019 18:52 - Son Güncelleme: 06.06.2019 19:06
Süper Lig'de flaş takas! Abdullah Avcı'dan onay çıktı

Başakşehir'le başarılı bir sezon geçiren ve Şenol Güneş'ten sonra Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı. Abdullah Avcı, sezon öncesi kampına kadar transferlerin bitmesini isterken, siyah beyazlı yönetim Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak bir takas için harekete geçti. İşte detaylar...

Süper Lig'de flaş takas! Abdullah Avcı'dan onay çıktı

Medipol Başakşehir'den eski öğrencileri Visca, Epureanu ve Mahmut Tekdemir'i takımında görmek isteyen Avcı'nın listesinde birçok isim yer alıyor.

Süper Lig'de flaş takas! Abdullah Avcı'dan onay çıktı

Tecrübeli teknik direktör ayrıca hucüm hattında kadro zenginliği olan bir ekip kurmak istiyor.

Süper Lig'de flaş takas! Abdullah Avcı'dan onay çıktı

Bu yüzden Avcı, çok konuşulacak bir takasa onay verdi.

Süper Lig'de flaş takas! Abdullah Avcı'dan onay çıktı

Larin'i kadrosunda düşünmeyen teknik direktör, yönetime Kanadalı futbolcunun takasta kullanılabileceğini belirtti.

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