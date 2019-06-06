Süper Lig'de flaş takas! Abdullah Avcı'dan onay çıktı
Başakşehir'le başarılı bir sezon geçiren ve Şenol Güneş'ten sonra Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik direktör, sezon öncesi kampına kadar transferlerin bitmesini isterken, siyah beyazlı yönetim Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak bir takas için harekete geçti. İşte detaylar...
06.06.2019 18:52
- Son Güncelleme: 06.06.2019 19:06
Başakşehir'le başarılı bir sezon geçiren ve Şenol Güneş'ten sonra Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı. Abdullah Avcı, sezon öncesi kampına kadar transferlerin bitmesini isterken, siyah beyazlı yönetim Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak bir takas için harekete geçti. İşte detaylar...
DİĞER GALERİLER