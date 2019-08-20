Süper Lig'de "Fiyasko VAR" ! Ünlü spor yorumcusu Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi
Süper Lig'de 2019-20 sezonu bu hafta oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk hafta karşılaşmalarının ardından Gazişehir'i farklı geçen Fenerbahçe liderlik koltuğuna otururken, Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını değerlendirdi. Üründül, maçın hakemi Arda Kardeşler'i ve VAR hakemlerini sert bir dille eleştirdi.
20.08.2019 11:18
- Son Güncelleme: 20.08.2019 11:18
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