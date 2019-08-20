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Süper Lig'de "Fiyasko VAR" ! Ünlü spor yorumcusu Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

Süper Lig'de 2019-20 sezonu bu hafta oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk hafta karşılaşmalarının ardından Gazişehir'i farklı geçen Fenerbahçe liderlik koltuğuna otururken, Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını değerlendirdi. Üründül, maçın hakemi Arda Kardeşler'i ve VAR hakemlerini sert bir dille eleştirdi.

20.08.2019 11:18 - Son Güncelleme: 20.08.2019 11:18
Süper Lig'de Fiyasko VAR ! Ünlü spor yorumcusu Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, Gazieşehir Gaziantep FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 5-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Süper Lig'de Fiyasko VAR ! Ünlü spor yorumcusu Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı lacivertli takımın farklı galibiyetini kaleme aldı. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

Süper Lig'de Fiyasko VAR ! Ünlü spor yorumcusu Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

Fenerbahçe dolu tribünler önünde maça yüksek tempolu ve iştahlı başladı. Emre'nin organizatörlüğünde çok yönlü ofansif girişimler gündeme geliyordu.

Süper Lig'de Fiyasko VAR ! Ünlü spor yorumcusu Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

Tek kale oyunda ilginç bir ilk 25 dakika izledik. Biri kaçan 3 penaltı ve de Vedat Muriqi'den gelen mükemmel bir gol.

Süper Lig'de Fiyasko VAR ! Ünlü spor yorumcusu Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

Eğer 2-3 pozisyonu daha değerlendirilebilse ilk yarı çok daha farklı biterdi.

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