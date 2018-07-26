Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri

Dünya futbolunda bonservis bedelleri büyük bir hızla artarken bu artıştan Spor Toto Süper Ligekipleri de payını aldı. Son yıllarda Türkiye'den yurtdışına transfer edilen oyuncularda önemli bir bonservis artışı gösterirken Beşiktaş'ın 6 milyon Euro karşılığında Fulham'a transfer ettiği İspanyol kaleci Fabri de bu listeye giren oyunculardan biri oldu.

İşte Süper Lig'den yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncular...