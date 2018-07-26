Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri
Beşiktaş'ın, 6 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer ettiği Fabri, Spor Toto Süper Lig tarihinin en pahalı ihraç ürünlerinden biri oldu.
İşte Süper Lig tarihinde yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncular...
26 Temmuz 2018 Perşembe, 04:24:06 Güncelleme: 05:21:31
Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri
Dünya futbolunda bonservis bedelleri büyük bir hızla artarken bu artıştan Spor Toto Süper Ligekipleri de payını aldı. Son yıllarda Türkiye'den yurtdışına transfer edilen oyuncularda önemli bir bonservis artışı gösterirken Beşiktaş'ın 6 milyon Euro karşılığında Fulham'a transfer ettiği İspanyol kaleci Fabri de bu listeye giren oyunculardan biri oldu.
İşte Süper Lig'den yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncular...
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