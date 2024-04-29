Süper Lig tarihinin en iyi kadroları listelendi! 1967, 1980, 2003, 2014 yıllarına damga vurdular! BJK, FB, GS, TS'nin o ilk 11'leri...

Türk futbolu, yıllar boyunca birçok unutulmaz oyuncuya ev sahipliği yaparak, Süper Lig'i birçok efsaneleşmiş kadro ile donattı. Bu kadrolar, sadece sahadaki performanslarıyla değil, aynı zamanda futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatarak tarihe geçtiler. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaraty başta olmak üzere birçok takım listede yerini aldı. İşte Süper Lig'in tarihine damga vuran efsane kadrolardan bazıları...
Türk futbolu, yıllar içinde birçok unutulmaz oyuncu ve takıma ev sahipliği yaparak, Süper Lig'i efsaneleşmiş kadrolarla süsledi. Bu kadrolar, sahadaki performanslarıyla sadece galibiyetler kazanmadı, aynı zamanda futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatarak tarihe geçtiler. İşte Süper Lig tarihinin en iyi kadrıoları...
ESKİŞEHİRSPOR 1971-1972
BEŞİKTAŞ 1966-1967