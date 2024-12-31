Sporda 2024 yılı böyle geçti! Unutulmaz başarılar damga vuran olaylar

2024, Galatasaray için başarılarla dolu bir yıl oldu. Sarı-kırmızılı ekip, hem erkekler hem de kadınlarda şampiyonluk sevinci yaşadı. Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kadın futbolunda ise Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılı ekipte Dursun Özbek, Fenerbahçe'de Ali Koç ve Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçilirken, Beşiktaş'ta ise Serdal Adalı sezon sonuna kadar koltuğa oturmaya hak kazandı.
Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla döndü
Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş da kürsünün ikinci basamağında yer alarak gümüş madalyaya ulaştı.
Okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya alarak ülkemize takım halinde ilk madalyayı kazandırdı. Ayrıca güreşte Buse Tosun Çavuşoğlu ve Taha Akgül, boksta Esra Yıldız Kahraman ve tekvandoda Nafia Kuş bronz madalya kazanan diğer sporcularımız oldu.
Olimpiyat kariyerini bronz madalyayla noktalayan Taha Akgül, aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu başkanı seçilerek sporculuk kariyerinden yöneticiliğe geçiş yaptı. Öte yandan, Paris 2024'te yarışan ilk Türk kadın kürekçi olan Elis Özbay, organizasyonu 22. sırada tamamladı.
Sultanlar Paris'te dördüncü oldu
Kadın voleybolunda 2024 yılına Fenerbahçe Opet damga vurdu. Sarı-lacivertliler, hem ligde hem kupada hem de Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i geride bırakarak üç kulvarda da şampiyonluğa ulaştı.
AXA Sigorta Efeler Ligi final serisinde Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3. maçta 3-0 yenerek seriyi 3-0 ile tamamladı ve şampiyonluk kupasını kazandı. Halkbank, ayrıca Kupa Voley finalinde Arkas Spor'u mağlup ederek bir başka başarıya daha imza attı. Ancak erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda gülen taraf, Halkbank'ı 3-0 yenen Arkas Spor oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya 3-2 yenilirken, Paris Olimpiyatları'nda Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde İran'ı 3-1 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda ise Türkiye Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Buse Tosun'dan tarihi başarı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil sporcularımız fırtına gibi esti. Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla organizasyonu tamamladı ve 1993'ten bu yana ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Grekoromen stilde Selçuk Can ve Alperen Berber, kadınlarda ise Buse Tosun Çavuşoğlu ile Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazanan isimler oldu.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını finalde Mustafa Taş'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek aldı.
Buse Tosun Çavuşoğlu, elde ettiği başarıların ardından Dünya Güreş Birliği tarafından "2024 yılının en iyi kadın güreşçisi" seçilerek Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa Beşiktaş'ın oldu
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar, sezon başında Galatasaray'ı 5-0'lık net bir skorla yenerek Turkcell Süper Kupa'yı da müzesine götürmüştü. Bu başarılarla Beşiktaş, 2024 sezonunu iki kupayla taçlandırdı.
Jose Mourinho Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı.
EURO 2024'te çeyrek final
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi.
İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı seçildi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon başkanlığına seçildi.
Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez şampiyon
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
Fenerbahçe sahadan çekildi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa mücadelesi, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen mağlup ilan ederken, sarı-lacivertli kulübe 4 milyon lira para cezası verdi.
5 kupalı Fenerbahçe
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı parkede adeta rakiplerini ezdi geçti. Sarı-lacivertli basketbolcular mücadele ettiği 5 kulvarda da kupayı kaldırarak ulaşılması zor bir başarıya imzasını attı.
Futbol kadar basketbolda da 2024 çok yoğun geçti. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı kupaları sildi, süpürdü. Sarı-lacivertliler ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Mersin'i uzatmalarda 79-76, Euroleague finalinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin'i 80- 56, ertelenen FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63, 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek kupaları topladı.
Alperen Şengün'den rekorlar
NBA'de Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği maçta Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı. Şengün 45 sayıyla NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. 22 yaşındaki milli oyuncu ayrıca 185 milyon dolar kazanacağı 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu unvanına sahip oldu.
Fenerbahçe Beko şampiyon
Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Sarı-lacivertliler ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 yenerek seriyi 3-1'e getirdi, mutlu sona ulaştı.
Basketbol Gelişim Merkezi açıldı
Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise F.Bahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes kazandı.
Avurpa Şampiyonası'ndayız
A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde finallere katılma hakkı kazandı.
Ergin Ataman Euroleague şampiyonu
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Euroleague finalinde Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.
98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı
İlklerin şampiyonası
2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye birçok ilki yaşadı. Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada aldığı gümüş madalyayla atlamalarda Türkiye'ye 74 yıl sonra ilk madalyasını kazandırdı. Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlamada elde ettiği bronzla bu branşta ilk büyükler Avrupa Şampiyonası madalyasını alarak tarihe geçti. Esra Bayrak da Türkiye'ye 100 metrede ilk altın madalyayı kazandırdı.
Hentbolcular Avrupa Şampiyonası'na katıldı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, elemelerde grupta en iyi 3. takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Şampiyonanın açılış maçında Macaristan'a yenilen milli takım, Kuzey Makendonya ile berabere kaldı, son maçında ise İsveç kaybedince organizasyona veda etti.
59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı.
Razgatlıoğlu 2. kez dünya şampiyonu
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.
Zeynep Sönmez WTA şampiyonluğunu kazandı
Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Zeynep Sönmez, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.
Paralimpik Oyunları'nda 28 madalya
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 28 madalya kazanan Türkiye, altın ve toplam madalya sayısında rekor kırdı. Golbol Kadın Milli Takımı finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste 3. kez altını kaptı.
Mete Gazoz'dan altın
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.