Sporda 2024 yılı böyle geçti! Unutulmaz başarılar damga vuran olaylar

2024, Galatasaray için başarılarla dolu bir yıl oldu. Sarı-kırmızılı ekip, hem erkekler hem de kadınlarda şampiyonluk sevinci yaşadı. Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kadın futbolunda ise Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekipte Dursun Özbek, Fenerbahçe'de Ali Koç ve Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçilirken, Beşiktaş'ta ise Serdal Adalı sezon sonuna kadar koltuğa oturmaya hak kazandı.

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla döndü Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş da kürsünün ikinci basamağında yer alarak gümüş madalyaya ulaştı. Okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya alarak ülkemize takım halinde ilk madalyayı kazandırdı. Ayrıca güreşte Buse Tosun Çavuşoğlu ve Taha Akgül, boksta Esra Yıldız Kahraman ve tekvandoda Nafia Kuş bronz madalya kazanan diğer sporcularımız oldu. Olimpiyat kariyerini bronz madalyayla noktalayan Taha Akgül, aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu başkanı seçilerek sporculuk kariyerinden yöneticiliğe geçiş yaptı. Öte yandan, Paris 2024'te yarışan ilk Türk kadın kürekçi olan Elis Özbay, organizasyonu 22. sırada tamamladı.

Sultanlar Paris'te dördüncü oldu Kadın voleybolunda 2024 yılına Fenerbahçe Opet damga vurdu. Sarı-lacivertliler, hem ligde hem kupada hem de Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i geride bırakarak üç kulvarda da şampiyonluğa ulaştı. AXA Sigorta Efeler Ligi final serisinde Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3. maçta 3-0 yenerek seriyi 3-0 ile tamamladı ve şampiyonluk kupasını kazandı. Halkbank, ayrıca Kupa Voley finalinde Arkas Spor'u mağlup ederek bir başka başarıya daha imza attı. Ancak erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda gülen taraf, Halkbank'ı 3-0 yenen Arkas Spor oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya 3-2 yenilirken, Paris Olimpiyatları'nda Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde İran'ı 3-1 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti. Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda ise Türkiye Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.