Spor yazarlarından G.Saray yorumu

Zeki Uzundurukan: Derbilere Tudor ile çıkmayın!

Galatasaray'da yıllardır süregelen yan ve duran top hastalığı, bu sezon da devam ediyor. Uzun boylu stoperler alınıyor, olmuyor; en pahalıları alınıyor yine olmuyor. Burada sorunun bir parçası Muslera olabilir mi? Bir kaleci hiç mi yan toplara çıkıp, rakip forvetleri bozmaz!

Madem stoperlerine güvenmiyorsun çık o zaman. Zaten çıkmayınca golü kalende görüyorsun. Ya da stoperlerine nerede durmaları gerektiğini anlat! İlk golde çıkmadın, golü seyrettin!

İkinci golde de Adebayor'un kafa vuruşunda olduğun yerde artistik bir uçuş yaptın. Ama sen uçarken çoktan top kaleye girmişti.