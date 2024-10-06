Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Hakemin kendisini sorgulaması gerek"

ULAŞ ÖZDEMİR-KALBİN YOKSA!

Trabzonspor'un, mevcut yapısal sorunları belirgin şekilde devam ediyor. Orta saha, hem dinamizm hem de oyun kurulumunda eksiklikler yaşıyor. Hücumda etkili olabilmek adına daha hareketli, tempoyu artırabilecek ve aynı zamanda savunmaya da katkı yapabilecek orta saha oyuncularına ihtiyaç var.