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Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Hakemin kendisini sorgulaması gerek"

Süper Lig'de ilk galibiyetini Konyaspor'u yenerek alan Trabzonspor, 8. haftada deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Spor yazarları ise Hatayspor - Trabzonspor maçında yaşananları değerlendirdi. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 07:01
Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi! Hakemin kendisini sorgulaması gerek

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'un konuğu oldu. Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Karşılaşma 1-1 biterken spor yazarları maçta yaşananları değerlendirdi. İşte o yazılar...

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi! Hakemin kendisini sorgulaması gerek

ULAŞ ÖZDEMİR-KALBİN YOKSA!
Trabzonspor'un, mevcut yapısal sorunları belirgin şekilde devam ediyor. Orta saha, hem dinamizm hem de oyun kurulumunda eksiklikler yaşıyor. Hücumda etkili olabilmek adına daha hareketli, tempoyu artırabilecek ve aynı zamanda savunmaya da katkı yapabilecek orta saha oyuncularına ihtiyaç var.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi! Hakemin kendisini sorgulaması gerek

Kanatlar, hücumu genişleten ve çizgiyi kullanarak rakip savunmaları açabilecek oyuncular gerektiriyor. Stoper hattı ise savunma organizasyonunu daha iyi yönetecek, bire birde güçlü ve oyun kurucu bir savunmacıyla desteklenmeli. Bu üç bölgeye yapılacak stratejik transferler, takımın oyun kimliğini daha sağlam zemine oturtabilir.

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