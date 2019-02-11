Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor derbisini yazdı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle biten Trabzonspor maçına verdiği kararlarla hakem Ümit Öztürk damga vurdu. Spor yazarları haftanın maçını köşelerinde yorumladı.
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana belirlediği 12-13 kişiyle Avrupa'nın 6. büyük ligini götürme inadı yorgun, bitkin, eleştirilerden yıpranmış bir hakem grubu oluşturdu.
Sezon başından bu yana hakem eğitimlerini layıkıyla yapmak, hakemleri lige hazırlamak yerine VAR sistemine odaklanması hakemlerin saha performanslarını düşürdü. Öyle ki "yetenekli, iyi kumaş" dediğimiz, umutla baktığımız hakemlerin bile yetenekleri köreldi.
Maçlar biraz zorlaşınca, biraz çekişme artınca hedefe giden takım sayıları çoğalınca, hakemlerle ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Son dönemlerde umutlandığımız hakem Ümit Öztürk ilk defa Galatasaray- Trabzonspor maçı yönetti. Maçın başlarında basit temaslara devam diyerek oyunu oynatma çabası olumlu gözüktü.
Hakem Ümit Öztürk'ün ilk defa yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçında vermiş olduğu kararlar uzun süre tartışılacak karar oldu.
Olmadı Ümit Öztürk.
7. DAKİKA: Galatasaray lehine verdiği faul doğru. Sonrasında Diagne'nin elle oynamaya çalışıp, aldatmasına çıkardığı sarı kart da doğruydu.
18. DAKİKA: Galatasaray lehine verdiği penaltıda kaleci Arda kayarak ayakları yerde topa doğru gitti. Onyekuru topu çeldi.
Kaleci Arda'nın Onyekuru'nun ayak ucuyla bir teması gözüküyor.