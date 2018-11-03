Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Olaylı geçen ve 2-2 sona eren karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 08:10:25 Güncelleme: 08:22:00
Skor 2-0'dan 2-2'ye gelmişse bunun baş sorumlusu taraftardır. Linnes'in golünden sonra G.Saraylı oyuncuların yaptığı pas alış verişine tribünler 'Oley!' diyerek tempo tuttu. Eğer rakibin duyguları ile alay ederseniz bedelini de ödersiniz. Ama Fatih Terim skorun 2-2'ye geleceğini hesap etmemiş ki hamle yapmayı bile düşünemedi.
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