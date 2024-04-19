1 GÜRCAN BİLGİÇ – KULÜBE YETERSİZ KALDI

Tarihi bir maça çıktılar. 100 yılı geçen futbol tarihimizde beşinci kez Avrupa'da yarı final şansı elimizdeydi. Kadıköy müthiş bir gece yaşadı. Taraftar maça dört elle sarıldı, susmadı, ıslığı bırakmadı, takımın peşine takıldı. İsmail Kartal, "üç gün sonraki maç" demedi, en iyileriyle sahaya çıkardı takımını. Sezonun ideal kadrosu. Ama dişlilerde problem var, hem de önemlisinde; Fred.

2 Brezilyalı iyi gününde değildi. Bir çok pozisyonda son pasları O'na emanet ettiler ama doğru karar gelmedi bu anlarda. Tabela O'nun için kalktığında mırıldanmalar oldu ama maçın anlamı değişmişti artık. "Oynayan" değil, "koşan" takıma dönmek zorunda kaldı İsmail Hoca.