Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanşında evinde Yunan rakibi Olympiakos'u ağırladı. İlk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe turun rövanşında Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 kaybederek elendi. Spor yazarları teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihlerini eleştirdi.
GÜRCAN BİLGİÇ – KULÜBE YETERSİZ KALDI
Tarihi bir maça çıktılar. 100 yılı geçen futbol tarihimizde beşinci kez Avrupa'da yarı final şansı elimizdeydi. Kadıköy müthiş bir gece yaşadı. Taraftar maça dört elle sarıldı, susmadı, ıslığı bırakmadı, takımın peşine takıldı. İsmail Kartal, "üç gün sonraki maç" demedi, en iyileriyle sahaya çıkardı takımını. Sezonun ideal kadrosu. Ama dişlilerde problem var, hem de önemlisinde; Fred.
Brezilyalı iyi gününde değildi. Bir çok pozisyonda son pasları O'na emanet ettiler ama doğru karar gelmedi bu anlarda. Tabela O'nun için kalktığında mırıldanmalar oldu ama maçın anlamı değişmişti artık. "Oynayan" değil, "koşan" takıma dönmek zorunda kaldı İsmail Hoca.
Maç başladığında PAOK elenmişti. Final Atina'da. Alman hakemin takdir haklarından "eksik" kalmasının sebebi bu mu bilemem ama kritik pozisyonlardaki kararları hep Fenerbahçe aleyhine oldu. Ntoi çok önce ikinci sarıyı görmeliydi. Szymanski'nin aldığı darbenin VAR'dan "devam" görmesi de tartışılır.