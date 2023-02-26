Spor yazarları Fenerbahçe Konyaspor maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0'la geçti. Spor yazarları bu mücadeleyi değerlendirirken ortaya flaş yorumlar çıktı. İşte Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu ve Emre Bol'un Fenerbahçe Konyaspor maçı yazıları...
Valencia kendini aştı | İLKER YAĞCIOĞLU
Yüzyılın felaketini yaşadığımız günlerin ardından lige dönmek herkes için son derece zordu.
Ama hayatımızın yavaş yavaş normale dönmesi için de buna ihtiyacımız vardı. Oyuncuların nasıl reaksiyon vereceğini hiçbirimiz kestiremiyorduk. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan.
Ama gördük ki Fenerbahçe oldukça motive bir şekilde, arzulu ve istekli maça başladı.
Oyunu tamamen Konyaspor'un sahasına yıktı. Çok pozisyon üretemese de oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Kaleci Altay'ı hemen hemen hiç görmediğimiz bir maç izledik. Tabii Diouf atıldıktan sonra zaten gol atmakta sıkıntı yaşayan Konyaspor'un işi mucizelere kalmıştı. Valencia'nın yine çok ön plana çıktığı bir maç izledik. Bu sezon resmen kendini aştı. Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük kozu olmaya devam ediyor. Açıkçası Fenerbahçe'nin çok zorlanmadan 3 puana ulaştığı bir maç izledik.
Böylesine tek kale oynanan bir maçta Arda Güler'in niye daha önce düşünülmediğini anlamakta zorlanıyorum.
Hem arkadaşlarına çok daha net pozisyonlar hazırlardı hem de öz güvenini daha üst seviyeye çıkarırdı. Arda'nın daha fazla süre alması lazım.
Valencia kalmalı | OKTAY DERELİOĞLU
Başta depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun diyorum, ölenlere Allah'tan rah- met diliyorum.
Maça gelirsek; Fenerbahçe uzun bir aradan sonra resmi maça çıktı ancak hiç ara vermemiş gibi başladı.
Konyaspor'un İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocası Stanojevic ile ne oynamak istediğini anlamadım.
Fenerbahçe bu sezonun yıldızı Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti, ardından çıkan kırmızı kart Konya'nın zayıf olan direncini iyice kırdı.
Halil Umut Meler'in penaltı ve kırmızı kart kararları doğruydu.