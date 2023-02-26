Spor yazarları Fenerbahçe Konyaspor maçını değerlendirdi!

Ama gördük ki Fenerbahçe oldukça motive bir şekilde, arzulu ve istekli maça başladı.

Oyunu tamamen Konyaspor'un sahasına yıktı. Çok pozisyon üretemese de oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Kaleci Altay'ı hemen hemen hiç görmediğimiz bir maç izledik. Tabii Diouf atıldıktan sonra zaten gol atmakta sıkıntı yaşayan Konyaspor'un işi mucizelere kalmıştı. Valencia'nın yine çok ön plana çıktığı bir maç izledik. Bu sezon resmen kendini aştı. Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük kozu olmaya devam ediyor. Açıkçası Fenerbahçe'nin çok zorlanmadan 3 puana ulaştığı bir maç izledik.



