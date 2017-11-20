Zeki Uzundurukan: KOD ADI HIZLI OYUN!

Fenerbahçe, maça iştahlı ve tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Sağlı-sollu ataklar, Sivasspor kalesine atılan füze gibi şutlar, golün de habercisiydi. Nitekim Dirar'ın şahane golünden sonra tribünlerdeki az sayıda taraftar, 'Bu maçta fark olur' der gibi coşmaya başlamışlardı.

İlk yarıda çok kaçırdı Fenerbahçe.

Josef De Souza-Mehmet Topal ikilisi, Sivasspor'un rahat hücuma çıkmasını engellerken, Fenerbahçe'nin oyunu üçüncü bölgede oynamasına fazlasıyla katkı verdi. Aatıf dün yedek bekleyecek bir oyuncu olmadığını gösterdi. İlk yarıda sahanın en fazla ikili mücadele kazanan ismi oldu.