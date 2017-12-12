Spor yazarları Beşiktaş'ı yazdı

Rıdvan Dilmen: Avrupa'da iyi, ligde sorunlu

Beşiktaş son iki haftada Sivas'a gidiyor ve Osmanlıspor'la oynuyor. İki maçı da kazanırsa geçen yıldaki ilk devreden 5 puan eksiği oluyor. Geçen sene 38 puanı vardı Beşiktaş'ın...

Yabancı kontenjanı işi takımları sertleştirdi.

3'er 5'er goller atılırken sezon ilerledikçe savunma oyuncuları öne çıktı. Suni fark tespitine ben de şu açıdan katılıyorum, 70'i en fazla bir takım görür. Sivas geliyor, atıyor, Başakşehir'i yeniyor. Daha Galatasaray gidecek, Fenerbahçe gidecek. Göztepe'nin transfer politikası ve antrenör seçimi çok doğru, Kayseri de öyle... Maçların rekabetinin artığını görebiliyoruz.

Milli takım için ayrıca bakabiliriz ama lig açısından bu gerçek var.

Beşiktaş gibi Türkiye'nin en iyi hücum takımlarından birisi 47-48 dakika 10 kişi oynanan dönemde neredeyse pozisyonu yoktu. İlk yarıda daha fazla pozisyon vardı 11'e 11'ken.