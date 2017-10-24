Spor yazarları Beşiktaş maçını yorumladı

Zeki Uzundurukan: Uykudan önce!

Beşiktaş; maça öylesine bir pres, öylesine bir iştahla başladı ki, ilk dakikalarda Başakşehirli futbolcular, adeta neye uğradıklarını şaşırdılar. İlk 10 dakika savunmadan hiç çıkamadı konuk ekip. Quaresma yine ceza sahasına etkili ve milimetrik ortalar kesti. Ama Cenk Tosun, Babel'in eksikliğini çok hissetti. Çünkü Babel, ters koşular yaparak Cenk'e rakip ceza sahasında boş alanlar yaratıyordu. İlk yarıda Quaresma ile Lens, kanat değiştirerek oynadı. Başakşehir, etkili kontrataklar yaparken, Beşiktaş savunması açık vermedi. Pepe ve Attamah, kritik mühadaleleri ile dikkat çekti. Başakşehir'i her zaman olduğu gibi dün de Emre Belözoğlu bir maestro gibi yönetti. Atiba ve Tolgay yeteri kadar oyunun içinde yer alıp, Emre'nin pas bağlantılarını kesemedi. Talisca dün de topla müthiş işler yaptı. Bu oyuncunun en büyük eksikliği topsuz oyunda yeteri kadar olmayışı. Top rakipteyken Talisca'yı ara ki bulasın. O yüzden Atiba ve Tolgay pas istasyonu vazifesi görüp Talisca'yı daha fazla topla buluşturmalıydı.