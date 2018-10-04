Dolar 6,155

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Futbolcuların, teknik direktörlerin, başkanların ve yorumcuların ağzından çıkan bir cümle haftalarca gündemi meşgul edebiliyor. İşte spor dünyasından unutulmayan sözler...

4 Ekim 2018 Perşembe, 14:00:13 Güncelleme: 14:08:05
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
  • 1
  • 169
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Sarı-lacivertli ekibin efsanelerinden Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da Fenerbahçe günlerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
  • 2
  • 169
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex De Souza, ülkesinde verdiği röportajda Türkiye'deki günlerine ilişkin birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
  • 3
  • 169
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Ülkesinde yayım yapan "ygfoot.com" adlı internet sitesine konuşan Brezilyalı eski futbolcunun Fenerbahçe'de futbol oynadığı döneme ilişkin şunları söyledi.

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
  • 4
  • 169
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar


'Genel olarak konuşuyorum'
"Türkiye'deki taraftarlar, hayatımda gördüğüm en iyi şeydi. Sadece Fenerbahçe taraftarları için değil, genel olarak konuşuyorum. Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor taraftarları beni beni çok etkilemiştir."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
  • 5
  • 169
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

"Aynı şekilde Trabzon'da da çok çılgın bir maç oynadık. Taraftarlar sahadaki oyunu inanılmaz etkiliyordu. Takımımızdan, Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı. Ancak bizim kendi sahamızdaki atmosfer gibisini hiç görmedim. Palmeiras, Cruzeiro ve Coritiba'da da çok iyi atmosferler gördüm ancak Türkiye'deki hiçbirine benzemiyordu."

DİĞER GALERİLER