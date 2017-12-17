Yol Durumu
  • Sözleşmesi 2018 yazında sona erecek futbolcular 1
    Sözleşmesi 2018 yazında sona erecek futbolcular

    GEORGI SCHENNIKOV

    KULÜP: CSKA Moskova YAŞ: 26 PİYASA DEĞERİ: 4 milyon Euro