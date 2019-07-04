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Son dakika transfer haberleri... Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini bitiren ve Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Kadrosunu Murat Sağlam, Allahyar, Max Kruse ve Emre Belözoğlu ile güçlendiren sarı lacivertli takım, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kaleye de üst düzey bir transfer geliyor... İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

04.07.2019 16:59 - Son Güncelleme: 04.07.2019 17:13
Son dakika transfer haberleri... Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de bu yıl hedef şampiyonluk...

Son dakika transfer haberleri... Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi!

Transferleri peş peşe duyuran Kanarya'da şov kaldığı yerden devam...

Son dakika transfer haberleri... Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi!

Yeni sezon öncesi Murat Sağlam, Allahyar, Kruse ve Emre Belözoğlu'na imza attıran Fenerbahçe, Rodrigues'i de açıklamaya hazırlanıyorken transfer halkasına bir isim daha eklendi.

Son dakika transfer haberleri... Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi!

Geçtiğimiz sezonu istediği yerde bitiremeyen sarı lacivertliler, kalesinde de sıkıntılar yaşamış ve Harun Tekin takviyesi yapmıştı.

Son dakika transfer haberleri... Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi!

Ancak Fenerbahçe kalesindeki inişli çıkışlı performanslar, Kanarya'yı deneyimli bir isme yönelmeye sevk etti.

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