Son dakika transfer haberleri... Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini bitiren ve Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Kadrosunu Murat Sağlam, Allahyar, Max Kruse ve Emre Belözoğlu ile güçlendiren sarı lacivertli takım, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kaleye de üst düzey bir transfer geliyor... İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

04.07.2019 16:59 - Son Güncelleme: 04.07.2019 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





