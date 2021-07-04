Son dakika transfer haberleri... Transfer engeli kalktı Terim listesini hazırladı! İşte Fatih Terim'in en çok istediği isim!
Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon son maçla şampiyonluğu elinden kaçıran Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki gerginlik çok konuşulmuş, Terim istifasını bile vermişti. Sarı kırmızılı takımın başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın galip gelmesi Terim'in Florya'ya dönüşünü sağladı. Önündeki transfer engelinden kurtulan Fatih Terim yeni sezonda şampiyon olmak için çalışmalara başladı. Transfer listesini hazırlayan Terim'in en çok istediği isim belli oldu.
04.07.2021 16:22
- Son Güncelleme: 04.07.2021 16:22