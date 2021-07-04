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Son dakika transfer haberleri... Transfer engeli kalktı Terim listesini hazırladı! İşte Fatih Terim'in en çok istediği isim!

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon son maçla şampiyonluğu elinden kaçıran Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki gerginlik çok konuşulmuş, Terim istifasını bile vermişti. Sarı kırmızılı takımın başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın galip gelmesi Terim'in Florya'ya dönüşünü sağladı. Önündeki transfer engelinden kurtulan Fatih Terim yeni sezonda şampiyon olmak için çalışmalara başladı. Transfer listesini hazırlayan Terim'in en çok istediği isim belli oldu.

takvim.com.tr
ONUR ÖZKAN
04.07.2021 16:22 - Son Güncelleme: 04.07.2021 16:22
Son dakika transfer haberleri... Transfer engeli kalktı Terim listesini hazırladı! İşte Fatih Terim'in en çok istediği isim!

Transferin önündeki tüm engelleri kaldırdıktan sonra çalışmalara hız veren Galatasaray'da Fatih Terim'in en çok istediği isim belli oldu.

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Son dakika transfer haberleri... Transfer engeli kalktı Terim listesini hazırladı! İşte Fatih Terim'in en çok istediği isim!

Tecrübeli teknik adam ne Gedson'un ne Alex Moreno'nun ne de bir başkasının değil, Jens Styger Larsen'in hemen bitirilmesini istiyor.

Son dakika transfer haberleri... Transfer engeli kalktı Terim listesini hazırladı! İşte Fatih Terim'in en çok istediği isim!

Sarı-Kırmızılı yönetim de Fatih Terim'in en çok istediği isim olan Danimarkalı futbolcuyu bir an önce transfer etmek için kolları sıvadı. Udinese kulübü ile pazarlıklar hız kazandı.

Son dakika transfer haberleri... Transfer engeli kalktı Terim listesini hazırladı! İşte Fatih Terim'in en çok istediği isim!

Alınan bilgilere göre 1 yıl sözleşmesi bulunan Larsen için Udinese'ye 2.5 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Ancak İtalyan kulübü 4 milyon Euro talep ediyor.

Son dakika transfer haberleri... Transfer engeli kalktı Terim listesini hazırladı! İşte Fatih Terim'in en çok istediği isim!

Yönetim yıldız futbolcuyu PSV maçına yetiştirebilmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. Fatih Terim 5-6 bölgede birden oynayabilen Larsen'i mutlaka takımda görmek istiyor.