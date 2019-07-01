Son dakika transfer haberleri... Sergen Yalçın'dan flaş Alper Potuk ve Eren Derdiyok açıklaması!
Süper Lig'de transfer bombaları ardı ardına patlarken Fenerbahçe'de formsuz bir görüntü çizen Ozan Tufan'ı yeniden parlatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sarı-lacivertlilerden Alper Potuk'u ve Galatasaray'da gözden düşen ve sözleşmesi uzatılmayan Eren Derdiyok'u yeni takımına transfer edeceği ifade edilmişti. Sergen Yalçın'dan Alper Potuk ve Eren açıklaması geldi. İşte açıklamalardan satır başları...
01.07.2019 21:12
- Son Güncelleme: 01.07.2019 21:13
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