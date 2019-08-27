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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Patrik Schick...

Kötü bir sezonun ardından Süper Lig'in yeni sezonuna 2'de 2 yaparak 6 puanla başlamayı başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Transfer sezonu kapanmadan eksik mevkilere transferleri gerçekleştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler en son Adil Rami transferini bitirdi. Kanarya'nın gündemindeki son isim ise Roma'nın yıldız golcüsü Patrik Schick. Çek yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye bu transferden kötü bir haber geldi. İşte Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Patrik Shick ile ilgili detaylar...

27.08.2019 21:06 - Son Güncelleme: 27.08.2019 21:06
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Patrik Schick...

Ligde 2'de 2 yaparak 6 puanla başlamayı başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Patrik Schick...

İlk hafta ligin yeni ekiplerinde Gazişehir Gaziantep karşısında 5-0'lık harika bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler, ikinci haftada ise Başakşehir'e konuk oldu.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Patrik Schick...

Bu mücadeleden de Dirar'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 galip gelmeyi başaran Yanal'ın öğrencileri taraftarlarını sevindirmişti.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Patrik Schick...

Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek önceki sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen Sarı Kanarya şu ana kadar yapılan transferlerin performansından oldukça memnun.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Patrik Schick...

Ancak Ersun Yanal'ın ve taraftarlarında savunma mevkine transfer yapılması ısrarı üzerine transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar bir isim üzerine yoğunlaşmış durumda.

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