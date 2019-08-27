Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Patrik Schick...
Kötü bir sezonun ardından Süper Lig'in yeni sezonuna 2'de 2 yaparak 6 puanla başlamayı başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Transfer sezonu kapanmadan eksik mevkilere transferleri gerçekleştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler en son Adil Rami transferini bitirdi. Kanarya'nın gündemindeki son isim ise Roma'nın yıldız golcüsü Patrik Schick. Çek yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye bu transferden kötü bir haber geldi. İşte Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Patrik Shick ile ilgili detaylar...
27.08.2019 21:06
- Son Güncelleme: 27.08.2019 21:06
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