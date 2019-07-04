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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Vedat Muriç'e dev talip!

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Vedat Muriç transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Rizespor cephesiyle görüşmesi sonrası Galatasaray Başkanı'ndan "Biz de teklifimizi yenileyeceğiz" şeklinde bir açıklama gelmişti. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Vedat Muriç transferinde kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

04.07.2019 18:17 - Son Güncelleme: 04.07.2019 18:17
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Vedat Muriç'e dev talip!

Transfer sezonunun paylaşılamayan ismi Vedat Muriç'te yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Vedat Muriç'e dev talip!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için adeta savaş verdiği Kosovalı golcünün geleceği halen netleşmiş değil.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Vedat Muriç'e dev talip!

Çıkmaza giren Muriç transferi için tekliflerini yükselten iki kulüpten son olarak Fenerbahçe cephesinden flaş bir hamle gelmişti.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Vedat Muriç'e dev talip!

Sarı-lacivertli kulübün Sportif Direktörü Damien Comolli, Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile yüzyüze görüşmüş ve teklifini sunmuştu.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Vedat Muriç'e dev talip!

Sonrasında ise Tarafların bu görüşmede kesin olarak anlaşmaya vardığı, takasta kullanılacak oyuncular üzerinde de mutabakat sağladığı öğrenildi.

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