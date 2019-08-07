Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala ekiplerin tansferin çalışamaları da tam gaz sürüyor. Gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı yıldız isim için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
07.08.2019 18:48
- Son Güncelleme: 07.08.2019 18:48
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