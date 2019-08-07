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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala ekiplerin tansferin çalışamaları da tam gaz sürüyor. Gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı yıldız isim için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

07.08.2019 18:48 - Son Güncelleme: 07.08.2019 18:48
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Kara Kartal'ın Bursaspor forması giyen Muhammed Şengezer ve Umut Meraş transferlerini de önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe ise şu ana dek tam 8 ismi kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Takviye çalışmalarında önceliği stoper, orta saha ve forvet mevkilerine veren sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapma kararı aldı.

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