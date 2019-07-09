Son dakika transfer haberleri... Emre Mor Galatasaray için İstanbul'da
Almanya'nın ardından İspanya'da tutunamayan Emre Mor'da son dakika gelişmesi... Yeni sezonda takımda düşünülmeyen 21 yaşındaki futbolcu, Hjulsager ve Juan Hernandez ile birlikte kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Süper Lig'de son sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray genç oyuncuyla prensip anlaşmaya varırken Emre Mor transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
Emre Mor bombası patladı. Oyuncuyla anlaşma sağlanırken taraflar transfer detayları için İstanbul'a bir araya geldi. Detaylar şöyle;
2017 yılında Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer olan Emre Mor büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Disiplinsiz davranışlarıyla defalarca kez kadro dışı bırakılan genç oyuncu, Celta Vigo'nun da satış listesindeydi...
Daha önce adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Emre'nin son olarak Galatasaray'a gidebileceği iddia edilmişti fakat teknik direktör Fatih Terim'in bu transfere onay vermediği öne sürülmüştü.