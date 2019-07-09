Son dakika transfer haberleri... Emre Mor Galatasaray için İstanbul'da

Almanya'nın ardından İspanya'da tutunamayan Emre Mor'da son dakika gelişmesi... Yeni sezonda takımda düşünülmeyen 21 yaşındaki futbolcu, Hjulsager ve Juan Hernandez ile birlikte kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Süper Lig'de son sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray genç oyuncuyla prensip anlaşmaya varırken Emre Mor transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.