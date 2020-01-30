Son dakika transfer haberi | Hollanda'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız isim imzaya gitti
Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez, PSV ile sözleşme imzalamak üzere Hollanda'ya gitti.
30.01.2020 12:40
- Son Güncelleme: 30.01.2020 12:57
RICARDO RODRIGUEZ KİMDİR?
Tam adı Ricardo Ivan Rodriguez Araya olan futbolcu, 25 Ağustos 1992 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Futbola Zürih altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol kariyerine adım atan Rodriguez, 2012 yılında 8.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu.
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