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Son dakika transfer haberi | Hollanda'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız isim imzaya gitti

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez, PSV ile sözleşme imzalamak üzere Hollanda'ya gitti.

30.01.2020 12:40 - Son Güncelleme: 30.01.2020 12:57
Son dakika transfer haberi | Hollanda'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız isim imzaya gitti

Fenerbahçe'nin uzun süre transfer gündeminde yer alan ve harcama limitinde boşluk yaratılamayınca vazgeçilen Ricardo Rodriguez, transferini çok isteyen bir başka takım olan PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı. İsviçreli oyuncu havalanında görüntülendi.

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Son dakika transfer haberi | Hollanda'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız isim imzaya gitti

Milan'ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a transferi için Amsterdam'a hareket etti.

Milan'da forma giyen İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibi PSV'ye transferi için Amsterdam'a hareket etti.

Son dakika transfer haberi | Hollanda'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız isim imzaya gitti

Fenerbahçe'nin de bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcunun mali durumlar sebebiyle sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmemişti.

Son dakika transfer haberi | Hollanda'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız isim imzaya gitti

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rodriguez, PSV'nin teklifini kabul etti ve Hollanda'ya giderken Milano Havalimanı'nda görüntülendi.

Son dakika transfer haberi | Hollanda'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız isim imzaya gitti

RICARDO RODRIGUEZ KİMDİR?
Tam adı Ricardo Ivan Rodriguez Araya olan futbolcu, 25 Ağustos 1992 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Futbola Zürih altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol kariyerine adım atan Rodriguez, 2012 yılında 8.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu.

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