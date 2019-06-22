Son dakika transfer bombaları patladı patlayacak! İmzalar peş peşe...

Spor Toto Süper Lig'in sona erip, transfer döneminin açılmasının ardından takımlar transfer operasyonları için düğmeye bastı. Kulislerde dönem dedikoduların pek çoğu henüz resmiyete dökülmüş değil. Ancak önümüzdeki günlerde birçok yıldız yeni takımlarına imzalarını atacak. Pek çok yeni transfer önümüzdeki günlerde teker teker KAP'a bildirilecek.

22.06.2019 13:48 - Son Güncelleme: 22.06.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





