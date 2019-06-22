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Son dakika transfer bombaları patladı patlayacak! İmzalar peş peşe...

Spor Toto Süper Lig'in sona erip, transfer döneminin açılmasının ardından takımlar transfer operasyonları için düğmeye bastı. Kulislerde dönem dedikoduların pek çoğu henüz resmiyete dökülmüş değil. Ancak önümüzdeki günlerde birçok yıldız yeni takımlarına imzalarını atacak. Pek çok yeni transfer önümüzdeki günlerde teker teker KAP'a bildirilecek.

22.06.2019 13:48 - Son Güncelleme: 22.06.2019 13:52
Son dakika transfer bombaları patladı patlayacak! İmzalar peş peşe...

17 Haziran 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi, 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Tam 78 gün sürecek transfer tahtası boyunca açıklanacak isimler arasından 10 tanesinin ilk fırsatta açıklanacağı tahmin ediliyor. İşte açıklanması an meselesi olan transferler:

Son dakika transfer bombaları patladı patlayacak! İmzalar peş peşe...

RYAN BABEL

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, İngiliz ekibinin küme düşmesiyle ve 6 aylık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray ile masaya oturdu. Sarı kırmızılı ekiple anlaşan Hollandalı oyuncunun önümüzdeki günlere resmi mukaveleye imzalaması bekleniyor.

Son dakika transfer bombaları patladı patlayacak! İmzalar peş peşe...

EMRE BELÖZOĞLU

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istiyor. Sarı lacivertli ekipte bir sezon oynadıktan sonra futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, henüz resmi imzayı atmadı ancak taraflar arasında anlaşma sağlandığı biliniyor.

Son dakika transfer bombaları patladı patlayacak! İmzalar peş peşe...

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Geride bıraktığımı sezonda Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve sarı lacivertli ekiple sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Beşiktaş'la olan flörtünün ardından Galatasaray'la el sıkıştı. Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, vatani görevini tamamlamasının ardından sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Son dakika transfer bombaları patladı patlayacak! İmzalar peş peşe...

VEDAT MURİÇ

Transfer döneminin en popüler isimlerinden biri olan Vedat Muriqi, tüm İstanbul takımlarının iştahını kabartıyor. Çaykur Rizespor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan golcü oyuncu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasından en cazip şartları teklif eden takıma imza atacak.

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