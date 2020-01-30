Son dakika spor haberleri: Ersun Yanal'a sürpriz talip! Harekete geçtiler

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yaşadığı son sezon başında bulunan ve bu yıl da zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğünü yapan Ersun Yanal hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Azerbaycan'ın Ersun Yanal milli takımın başına getirmek için çalışma yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

30.01.2020 14:28 - Son Güncelleme: 30.01.2020 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





