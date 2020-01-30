Son dakika spor haberleri: Ersun Yanal'a sürpriz talip! Harekete geçtiler
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yaşadığı son sezon başında bulunan ve bu yıl da zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğünü yapan Ersun Yanal hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Azerbaycan'ın Ersun Yanal milli takımın başına getirmek için çalışma yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...
30.01.2020 14:28
- Son Güncelleme: 30.01.2020 14:28
Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda zirveye taşıyan Ersun Yanal, geçen sezon geri döndüğü sarı-lacivertli kulüpte sıkıntılı bir sezon geçirmişti. Ancak son haftalarda çıkışa geçen Yanal'ın Fenerbahçesi sezonu 6'ncı sırada tamamlamayı başarmıştı.
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Bu sezona ise yeni transferlerle birlikte harika bir başlangıç yapan ve oynadığı futbolla taraftarının beğenisini kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarıyı 4. sırada kapatırken, ikinci devreye de müthiş girdi.
18. haftada Gaziantep FK, 19 .haftada ise Başakşehir'i deviren Kanarya, maç fazlasıyla 2'nci sıraya kadar tırmanmayı başardı.
Yakalanan bu başarıda büyük pay sahibi olan teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'in haberine göre, Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Ersun Yanal'ın da bulunduğu ifade edildi. Hırvat teknik adam Nikola Jurcevic'in ayrılmasının ardından boşta olan koltuk için hazırlanan aday listesinde sarı-lacivertli ekibin hocasına da yer verildi.