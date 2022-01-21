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Haberler Spor SON DAKİKA! Özel Haber I Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Derbi ertelenebilir! Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hava nasıl olacak?

SON DAKİKA! Özel Haber I Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Derbi ertelenebilir! Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hava nasıl olacak?

Son dakika spor haberleri... Galatasaray - Trabzonspor maçı oynanacak mı? Galatasaray- Trabzonspor derbisi ertelenir mi? Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı kar beklentisi nedeniyle ertelenme riski taşıyor. 23 Ocak Pazar günü oynanacak derbide karşılaşma günü ve sonrasında hava durumu nasıl olacak? Galatasaray- Trabzonspor maçı ertelenirse ne zaman oynanır? İşte derbiye dair tüm detaylar...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
21.01.2022 13:25 - Son Güncelleme: 21.01.2022 13:27
SON DAKİKA! Özel Haber I Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Derbi ertelenebilir! Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hava nasıl olacak?

Süper Lig'in 23. haftasında iki dev karşı karşıya gelecek… Lig üst üste kötü sonuçlar alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray ile lider Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! Özel Haber I Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Derbi ertelenebilir! Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hava nasıl olacak?

İstanbul NEF Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi meterolojiden uyarı üstüne uyarı geliyor.

SON DAKİKA! Özel Haber I Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Derbi ertelenebilir! Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hava nasıl olacak?

İstanbul'da pazar günü kar yağışının gün boyu süreceği öngörülüyor.

SON DAKİKA! Özel Haber I Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Derbi ertelenebilir! Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hava nasıl olacak?

Hava tahminlerine göre maç günü NEF Stadı'nın olduğu Seyrantepe'de havanın gece -2 derece olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA! Özel Haber I Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Derbi ertelenebilir! Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hava nasıl olacak?

Kar yağışı yoğun olursa derbinin oynanmama durumu var. Dev maç ertelenirse, birkaç gün sonra da oynanmayabilir.

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