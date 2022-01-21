SON DAKİKA! Özel Haber I Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Derbi ertelenebilir! Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hava nasıl olacak?
Son dakika spor haberleri... Galatasaray - Trabzonspor maçı oynanacak mı? Galatasaray- Trabzonspor derbisi ertelenir mi? Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı kar beklentisi nedeniyle ertelenme riski taşıyor. 23 Ocak Pazar günü oynanacak derbide karşılaşma günü ve sonrasında hava durumu nasıl olacak? Galatasaray- Trabzonspor maçı ertelenirse ne zaman oynanır? İşte derbiye dair tüm detaylar...
21.01.2022 13:25
- Son Güncelleme: 21.01.2022 13:27