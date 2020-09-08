Haberler Galeri Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer çalımı! Emre Belözoğlu'nun arkadaşı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer çalımı! Emre Belözoğlu'nun arkadaşı...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Transfer listesinde birçok yıldız ismin bulunduğu sarı lacivertli ekibin son hamlesi ise Beşiktaş'ı çok kızdıracak. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibi olan Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu yıldızı renklerine katmak için kolları sıvadı. Paylaşılamayan yıldızın ise Emre Belözoğlu'nun arkadaşı olması dikkat çekti. İşte detaylar...

08.09.2020 09:44 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





