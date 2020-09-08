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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer çalımı! Emre Belözoğlu'nun arkadaşı...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Transfer listesinde birçok yıldız ismin bulunduğu sarı lacivertli ekibin son hamlesi ise Beşiktaş'ı çok kızdıracak. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibi olan Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu yıldızı renklerine katmak için kolları sıvadı. Paylaşılamayan yıldızın ise Emre Belözoğlu'nun arkadaşı olması dikkat çekti. İşte detaylar...

08.09.2020 09:44 - Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer çalımı! Emre Belözoğlu'nun arkadaşı...

Santrfor mevkisi için yoğun bir çalışma içinde olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer çalımı! Emre Belözoğlu'nun arkadaşı...

Transferde üst üste imzalarla şov yapan ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer çalımı! Emre Belözoğlu'nun arkadaşı...

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre yol haritasını çizen Fenerbahçe'nin transfer operasyonunda başrolde Emre Belözoğlu bulunuyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer çalımı! Emre Belözoğlu'nun arkadaşı...

Kaliteli kadro vurgusu yapan Belözoğlu, hedefteki yıldızların transferi için tüm bağlantılarını kullanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer çalımı! Emre Belözoğlu'nun arkadaşı...

Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle sarı-lacivertliler gol yollarında sıkıntı yaşamak istemiyor. Kanarya golcü adaylarını belirlemeye çalışıyor.

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