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SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte o isimler

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray bu doğrultuda bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarına hızlı başlayan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile gerçekleştirdiği transfer zirvesinde istediği isimlerin listesini verdi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

30.05.2019 13:06 - Son Güncelleme: 30.05.2019 13:08
SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte o isimler

Teknik Direktör Fatih Terim ilk olarak takımda kaliteli yerli ayaklar görmek istiyor.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte o isimler

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncularına göz diken Fatih Terim, Galatasaraylılara büyük bir sürpriz yapacak.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte o isimler

Transfer listesinde gözünü ilk olarak yerli oyunculara diken Galatasaray'ın yerli oyuncu listesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözünü korkuttu.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte o isimler

İlk 11'e en az 5 tane yerli oyuncu monte etmeyi düşünen Fatih Terim, transfer listesini yönetime verdi.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte o isimler

Birbirinden ünlü yeteneklerin yer aldığı listeyi gören Galatasaray taraftarları sosyal medyada ayağa kalktı.

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