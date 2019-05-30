SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte o isimler

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray bu doğrultuda bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarına hızlı başlayan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile gerçekleştirdiği transfer zirvesinde istediği isimlerin listesini verdi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

30.05.2019 13:06 - Son Güncelleme: 30.05.2019 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





