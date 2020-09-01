Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle

Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle

Özellikle orta saha başta olmak üzere transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftar özellikle sosyal medyada transfer için gündem oluştururken, Başkan Mustafa Cengiz çalışmaların sürdüğü mesajını verdi. Bir yandan acil transfer planını devreye sokan sarı-kırmızılı ekip, 3 yıldızı da tamamen gözden çıkardı. İşte detaylar...

01.09.2020 12:36 - Son Güncelleme: 01.09.2020 12:36
Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle

Sezonun başlamasına sayılı gün kalmasına rağmen Galatasaray istediği orta saha takviyelerini bir türlü yapamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle

Bunun en büyük sebebi, bilindiği üzere UEFA FFP denetiminde olan sarı-kırmızılıların oyuncu satamadan bonservis harcaması yapamıyor olması.

Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle

Bu kuralların dışına çıkmamak için büyük özen gösteren Aslan, satılacak listesinde olan isimlerin yüksek ücretlerinde indirime gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle

Sarı-kırmızılı kurmaylar orta saha transferi yapabilmek için yeni bir plan geliştirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle

ARTIK TÜM GÖZLER ARAPLARDA
Avrupa'dan şu ana kadar hiçbir oyuncusu için net bir teklif alamayan sarı-kırmızılılar umudunu dün transfer dönemini açan Arap liglerine çevirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Michael Frey Antalyaspor maçında Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Michael Frey Antalyaspor maçında Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan tepki yağdı