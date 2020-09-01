Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle

Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle

Özellikle orta saha başta olmak üzere transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftar özellikle sosyal medyada transfer için gündem oluştururken, Başkan Mustafa Cengiz çalışmaların sürdüğü mesajını verdi. Bir yandan acil transfer planını devreye sokan sarı-kırmızılı ekip, 3 yıldızı da tamamen gözden çıkardı. İşte detaylar...

01.09.2020 12:36 - Son Güncelleme: 01.09.2020 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





