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Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle
Son dakika Galatasaray haberleri | 3 yıldız gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle
Özellikle orta saha başta olmak üzere transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftar özellikle sosyal medyada transfer için gündem oluştururken, Başkan Mustafa Cengiz çalışmaların sürdüğü mesajını verdi. Bir yandan acil transfer planını devreye sokan sarı-kırmızılı ekip, 3 yıldızı da tamamen gözden çıkardı. İşte detaylar...
01.09.2020 12:36
- Son Güncelleme: 01.09.2020 12:36
Sezonun başlamasına sayılı gün kalmasına rağmen Galatasaray istediği orta saha takviyelerini bir türlü yapamadı.
Bunun en büyük sebebi, bilindiği üzere UEFA FFP denetiminde olan sarı-kırmızılıların oyuncu satamadan bonservis harcaması yapamıyor olması.
Bu kuralların dışına çıkmamak için büyük özen gösteren Aslan, satılacak listesinde olan isimlerin yüksek ücretlerinde indirime gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar orta saha transferi yapabilmek için yeni bir plan geliştirdi.
ARTIK TÜM GÖZLER ARAPLARDA
Avrupa'dan şu ana kadar hiçbir oyuncusu için net bir teklif alamayan sarı-kırmızılılar umudunu dün transfer dönemini açan Arap liglerine çevirdi.