Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli yöneticiler bütün mevkilere oyuncu bakıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın eski yıldızı ve siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen ismi gündemine aldı. İstanbul'a gelen yıldız futbolcu Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirecek...

20.06.2019 18:17 - Son Güncelleme: 20.06.2019 18:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





