GaleriSpor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli yöneticiler bütün mevkilere oyuncu bakıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın eski yıldızı ve siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen ismi gündemine aldı. İstanbul'a gelen yıldız futbolcu Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirecek...

20.06.2019 18:17 - Son Güncelleme: 20.06.2019 18:18
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Mali yönden sıkıntılı günler yaşayan sarı-laciverliler, Eljif Elmas'ı iyi bir bonservis bedeli ile satarak transfere kaynak yaratacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Birçok oyuncu ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar yeni yapılacak transferlerde hata yapmak istemiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Bütün mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Takıma yeni katılacak isimlerde geçtiğimiz sezonki hataları yapacak durumlarının olmadığını bilen Fenerbahçe yönetimi takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşine düştü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri...
Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri...