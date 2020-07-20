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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Almanya'ya transfer çıkarması! 3 ismi birden..
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Almanya'ya transfer çıkarması! 3 ismi birden..
Süper Lig'de uzun süredir şampiyon olamayan ve Başkan Ali Koç döneminde iki sezondur büyük hayalkırıklığı yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki yıl şampiyon olmak için çalışmalara başladı. Transfer döneminde işi sıkı tutarak kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip Almanya'dan 3 yıldız isimle transfer görüşmesinde bulunacak.
20.07.2020 12:03
- Son Güncelleme: 20.07.2020 12:03
Bir sezonu daha hayal kırıklığı yaşatarak bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe, 2020- 21 yapılanması için kolları sıvadı. Yönetim ve sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Kanarya, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre hareket ederken ilk olarak kadrosuna genç yeteneklerin dışında Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmişti.
Sivasspor'un başarılı orta sahası, sosyal medya hesabından kırmızı-beyazlılara veda ederken sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'ye imza atacak.
Süper Lig içerisinden adı başta Gökhan Gönül ve Caner Erkin olmak üzere birçok isimle anılan Fenerbahçe, gözünü yurt dışına çevirdi.
Sarı-Lacivertliler'in hazırladığı transfer listesinin ilk sıralarında Fortuna Düsseldorf forması giyen Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman var. Kanarya bu ikili için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.