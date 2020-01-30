Son dakika: Djokovic, Federer engelini net skorla geçti | Djokovic 3 - 0 Federer

İki efsane, Avustralya Açık'ta ilk olarak 2007 yılında son 16 turunda karşı karşıya gelmiş ve o maçtan galip ayrılan taraf Roger Federer olmuştu. Fakat Djokovic sırasıyla 2008, 2011 ve 2016 yıllarında oynanan yarı final maçlarının tamamını kazanmıştı. Sırp raket, bu geleceği 2020 yarı finalinde de sürdürmeyi başardı.