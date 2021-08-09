SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Alex Teixeira paylaşımı! Yola çıktı İstanbul'a geliyor
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de sezon hazırlıklarını tamamlayan ve ligin açılış maçı için geri sayıma başlayan Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rosier ve Ghezzal'ı takımda tutmayı başaran siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı Alex Teixeira'nın transferini de bitirdi. İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan isimle ilgili Beşiktaş resmi twitter sayfası bir paylaşımda bulundu. Ancak Teixeira'nın uzun süredir idman yapmaması ve karantina süreci nedeniyle takıma geç katılacak olması Beşiktaş cephesini endişelendiriyor...
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan son şampiyon Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği sürüyor. Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira transferlerini noktalayan siyah beyazlılar, iki ismi de İstanbul'a bekliyordu.
Bu doğrultuda ilk adım Alex Teixeira'dan geldi. Beşiktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yıldız futbolcunun yola çıktığını duyurdu.
MAÇ EKSİĞİ DÜŞÜNDÜRÜYOR
Ancak Alex Teixeira'nın maç eksiği düşündürüyor… Sambacı yıldız, son resmi maçına 2020 yılının Kasım ayında çıktı. Yaklaşık 9 aydır resmi maça çıkmayan Alex Teixeira'nın Beşiktaş'taki ilk döneminde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu…
Bilindiği gibi uzun süre sahalardan uzak kalan Fenerbahçeli Mesut Özil de geçen sezon takıma katılmış ancak beklenen performansı sergileyememişti. Sosyal medyadaki bazı futbolseverler Alex Teixeira'nın da aynı sorunu yaşayabileceğini iddia ediyorlar…
Son olarak Çin Ligi'nde Jiangsu forması iyen Alex, son resmi maçını 12 Kasım 2020'de Guangzhou takımına karşı oynadı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Sambacı yıldız, kariyerinde 429 maça çıkarken 172 gole imza attı.
Beşiktaş'ın ilgilendiği bir başka yıldız Diego Costa da uzun süredir resmi maça çıkmıyor. 32 yaşındaki İspanyol golcü, son resmi maçına 22 Aralık 2020'de çıktı.
ALEX TEİXEİRA KİMDİR?
Brezilya doğumlu olan Alex Teixeira futbola Vasco de Gama alt yapısında başladı.
İlk olarak 2008 yılında A takımla maçlara çıkan futbolcu, Ocak 2010'da Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'e 6 milyon Euro bedelle transfer oldu.
Alex Teixeira 50 milyon Euro rekor bir transfer ücretiyle Çin'in JS Suning takımına transfer oldu.
Mevkisi orta saha olan futbolcu etkili bir sağ ayağa sahip. Sergen Yalçın'ın futbolcuyu 10 numara pozisyonunda değerlendiriceği düşünülüyor.