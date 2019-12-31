Son dakika: 2019-2020 Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi!
Ara transfer dönemi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Süper Lig kulüplerinin yakından ilgilendiren açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, son zamanlarda gündemde olan harcama limitleriyle alakalı resmi bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Süper Lig ekiplerinin 2019-2020 sezonu takım harcama limitleri kamuoyu ile paylaşıldı. İşte TFF'nin açıkladığı o liste.
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı. İşte TFF'den yapılan o açıklama:
Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir
Buna göre;