Son dakika: 2019-2020 Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi!

Ara transfer dönemi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Süper Lig kulüplerinin yakından ilgilendiren açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, son zamanlarda gündemde olan harcama limitleriyle alakalı resmi bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Süper Lig ekiplerinin 2019-2020 sezonu takım harcama limitleri kamuoyu ile paylaşıldı. İşte TFF'nin açıkladığı o liste.

31.12.2019 12:28 - Son Güncelleme: 31.12.2019 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





