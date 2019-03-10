Sol kanada Brezilyalı isim! Fenerbahçe Matheus Indio'nun peşinde
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol kanat için Brezilyalı genç yetenek Matheus Indio'nun peşine düştü.
10.03.2019 16:28
- Son Güncelleme: 10.03.2019 16:29
Gelecek sezon şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.
Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Boavista'da kiralık olarak forma giyen Matheus Indio'yla yakından ilgilendiğini yazdı.
Haberde Kanarya'nın gözlemcilerinin 23 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusunu Boavista'nın son maçlarında takip ettiği ifade edildi.
Indio'nun bu akşam Sporting Lizbon'a karşı yapacağı maçı da Fenerbahçeli yetkililerin tribünde seyredeceği de dile getirildi.
400 BİN EURO'LUK DEĞERİ VAR
Akşam'ın haberine göre; Bonservisi Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Estoril'in elinde bulunan ve piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösterilen Indio, önümüzdeki yaz serbest kalacak.