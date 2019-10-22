Skandal üzerine skandal! Futbolcuların +18 partisi ifşa oldu...
Futbol dünyasının ünlü isimleri hakkında sürekli yeni iddialar gündeme geliyor. Ronaldo, Robinho, Benzema, Neymar gibi birçok ünlü isim daha önce taciz, tecavüz iddiaları ile gündeme gelmişti. Bu kez gündeme yeni bir iddia bomba gibi düştü. İddiaya göre ünlü ve evli futbolcular, lüks yatlarda sabahın ilk ışıklarına dek süren +18'lik çılgın partilerde sınırları zorluyor.
22.10.2019 17:41
- Son Güncelleme: 22.10.2019 17:47
Daily Star gazetesine açıklama yapan ve Anna adını kullanan eskortlardan biri, Miami'de lüks bir yatta gerçekleşen partide, evli ve ünlü bir futbolcuyla bir hafta geçirdiğini söyledi.
21 yaşındaki Litvanyalı Anna, ondan başka iki eskortun daha bir hafta boyunca ünlü futbolcuya eşlik ettilerini açıkladı.
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