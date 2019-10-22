Skandal üzerine skandal! Futbolcuların +18 partisi ifşa oldu...

Daily Star gazetesine açıklama yapan ve Anna adını kullanan eskortlardan biri, Miami'de lüks bir yatta gerçekleşen partide, evli ve ünlü bir futbolcuyla bir hafta geçirdiğini söyledi.

21 yaşındaki Litvanyalı Anna, ondan başka iki eskortun daha bir hafta boyunca ünlü futbolcuya eşlik ettilerini açıkladı.