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Skandal üzerine skandal! Futbolcuların +18 partisi ifşa oldu...

Futbol dünyasının ünlü isimleri hakkında sürekli yeni iddialar gündeme geliyor. Ronaldo, Robinho, Benzema, Neymar gibi birçok ünlü isim daha önce taciz, tecavüz iddiaları ile gündeme gelmişti. Bu kez gündeme yeni bir iddia bomba gibi düştü. İddiaya göre ünlü ve evli futbolcular, lüks yatlarda sabahın ilk ışıklarına dek süren +18'lik çılgın partilerde sınırları zorluyor.

22.10.2019 17:41 - Son Güncelleme: 22.10.2019 17:47
Skandal üzerine skandal! Futbolcuların +18 partisi ifşa oldu...

Ünlü bir eskort ajansı, aralarında sosyetik isimler, Hollywood yıldızları, politikacılar ve dünyaca ünlü futbolcuların da olduğu bir müşteri listeleri olduğunu açıkladı.

Skandal üzerine skandal! Futbolcuların +18 partisi ifşa oldu...

Ajansın bir İngiliz gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Premier Lig'in milyonluk isimleri de söz konusu müşteriler arasında yer alıyor.

Skandal üzerine skandal! Futbolcuların +18 partisi ifşa oldu...

İddiaya göre milyon dolarlık lüks yatlarda gerçekleşen +18'lik partilerde ünlü futbolcular sabahlara kadar eğleniyor.

Skandal üzerine skandal! Futbolcuların +18 partisi ifşa oldu...

LİSTEDE EVLİ FUTBOLCULAR DA VAR

Röportajda çoğu evli olan bu futbol yıldızlarının tuhaf istekleri olduğuna da değinilmiş. Saatlerce bazen günlerce süren çılgın partilerde, pahalı içkilerin su gibi aktığı da iddialar arasında.

Skandal üzerine skandal! Futbolcuların +18 partisi ifşa oldu...

Daily Star gazetesine açıklama yapan ve Anna adını kullanan eskortlardan biri, Miami'de lüks bir yatta gerçekleşen partide, evli ve ünlü bir futbolcuyla bir hafta geçirdiğini söyledi.

21 yaşındaki Litvanyalı Anna, ondan başka iki eskortun daha bir hafta boyunca ünlü futbolcuya eşlik ettilerini açıkladı.

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