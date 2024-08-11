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Sivasspor - Trabzonspor maçında duygulandıran hareket! Yine unutmadılar

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer elde ettiği bu sonuçla yeni sezona 1 puanla başladı ve perşembe günü oynayacağı rövanş öncesinde moral bulma arzusunu yerine getiremedi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 22:15 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 22:15
Sivasspor - Trabzonspor maçında duygulandıran hareket! Yine unutmadılar 1

Yaptığı 10 transferle sezona bir hayli iddialı giren Trabzonspor, ilk lig maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo mavililer zorlu randevuda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor - Trabzonspor maçında duygulandıran hareket! Yine unutmadılar 2

Uğurcan Çakır'ın kalesinde devleştiği ve 5 net kurtarış yaptığı maçta hücum alanında istediği etkiyi yaratamayan Fırtına, golsüz eşitlikle sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Sivasspor - Trabzonspor maçında duygulandıran hareket! Yine unutmadılar 3

Perşembe akşamı Rapid Wien ile deplasmanda UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek bordo mavili ekip, moral bulma isteği ile çıktığı 90 dakikadan istediğini alamadı.

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