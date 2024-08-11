Sivasspor - Trabzonspor maçında duygulandıran hareket! Yine unutmadılar

Yaptığı 10 transferle sezona bir hayli iddialı giren Trabzonspor, ilk lig maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo mavililer zorlu randevuda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Uğurcan Çakır'ın kalesinde devleştiği ve 5 net kurtarış yaptığı maçta hücum alanında istediği etkiyi yaratamayan Fırtına, golsüz eşitlikle sahadan ayrılmak zorunda kaldı.
Perşembe akşamı Rapid Wien ile deplasmanda UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek bordo mavili ekip, moral bulma isteği ile çıktığı 90 dakikadan istediğini alamadı.