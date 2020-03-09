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Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası hakem Mete Kalkavan'a sert tepki: Civciv yürekli

Süper Lig'in 25'inci haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip Sivas'ta karşı karşıya geldi. Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi Sivasspor Hakan Arslan'ın golü ile öne geçerken, daha sonra kontrolü eline alan Galatasaray Falcao ve Feghouli iş birliğinde yaratılan iki golle skor üstünlüğünü ele aldı. Maçın ikinci yarısında Seri'nin neden olduğu penaltı ile Sivasspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

09.03.2020 10:11 - Son Güncelleme: 09.03.2020 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





