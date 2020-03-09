Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası hakem Mete Kalkavan'a sert tepki: Civciv yürekli
Süper Lig'in 25'inci haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip Sivas'ta karşı karşıya geldi. Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi Sivasspor Hakan Arslan'ın golü ile öne geçerken, daha sonra kontrolü eline alan Galatasaray Falcao ve Feghouli iş birliğinde yaratılan iki golle skor üstünlüğünü ele aldı. Maçın ikinci yarısında Seri'nin neden olduğu penaltı ile Sivasspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
LEVENT TÜZEMEN - FIRSAT KAÇTI
Sivasspor'un "baskın basanındır" tarzında ilk 10 dakika ortaya koyduğu baskıda şaşıran ve dağılan Galatasaray'da iki net kurtarışa imza atan Muslera'nın Hakan Arslan'ın diziyle attığı gole yapacağı bir hamle yoktu. Galatasaraylı gol sonrası çabuk toparlandı ve Seri-Lemina- Feghouli üçlüsünün etkili pas organizasyonunda oyunun kontrolünü hemen eline geçirdi. Bu geri dönüş tesadüf değil. Çünkü G.Saray, Kadıköy'de F.Bahçe önünde de geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmişti.
Galatasaray skoru 2-1'e getirirken Falcao ile Feghouli'nin golleri hazırlanış olarak mükemmeldi. İki net pozisyonda Feghouli vuruş konusunda doğru karar vermedi. İlkinde aşırtma yerine çalım atmayı ya da kaleci Samassa'nın bacak arasına vurmayı deneyebilirdi. İkincide de pas vermeyip çaprazdan kaleye vurmalıydı. Lemina'nın dönüşü Galatasaray'ın pas kalitesini yukarı çekti.
Bu tür zor maçlarda skoru tutmaya özen göstereceksin. Galatasaray Seri'nin kontrolsüz hareketi ile yaptığı penaltıdan golü yedi. Sivas morallendi. Kalabalık savunmayla kontrataklarla gol aradı. Sivasspor, savunmada dikkatli oynayınca Galatasaray üretmekte zorlandı. Emre Akbaba oyuna daha erken girmeliydi. Seri'nin de yorulduğunu düşünürsek Belhanda tercihi daha doğru olurdu. G.Saray büyük bir fırsat kaçırdı.
SERKAN KORKMAZ - SERI VE SERİ
Sivasspor açısından 'kazanmak' kalan haftalarda tarifsiz bir öz güven yakıtı olacaktı. Galatasaray ise bu sezon evinde hiç yenilmemiş bir takımdan alacağı tek puana fazlasıyla razıydı aslında. Müthiş bir baskıyla başladı ev sahibi takım maça. 7. dakikada Hakan'ın golüne kadar Muslera iki önemli kurtarış yapmış, konuk takım henüz iki pas dahi gerçekleştirememişti.
Meğer Yiğidolar "İlk 10 dakika muazzam bir baskı yapar, golü bulur, devre sonuna kadar yatarız" diye düşünüyormuş. Beraberlik golündeki duran top organizasyonu Galatasaray'ın maçın seviyesine yakışan ilk performansıydı. Hakem Kalkavan'ın Seri (topu hızlıca oyuna soktuğu için) ve Fernando'ya (topu önüne eliyle aldığı için) gösterdiği sarı kartlar 'akıllı' topçuya da bu kadar saçma kart görmek yakışmadı doğrusu.