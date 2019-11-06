Şimdi Merih Demiral zamanı! Juventus taraftarı isyan etti... Yalvarıyorlar
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takımı Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak... İtalyan devinin genç stoperi Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Bu gelişmenin ardından gözle Merih Demiral'da. Teknik direktör Sarri'nin milli yıldıza forma verip vermeyeceği büyük merak konusu. Diğer bir yandan Juve taraftarları kulübü mesaj yağmuruna tuttu.
06.11.2019 15:07
- Son Güncelleme: 06.11.2019 15:12
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