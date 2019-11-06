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Şimdi Merih Demiral zamanı! Juventus taraftarı isyan etti... Yalvarıyorlar

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takımı Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak... İtalyan devinin genç stoperi Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Bu gelişmenin ardından gözle Merih Demiral'da. Teknik direktör Sarri'nin milli yıldıza forma verip vermeyeceği büyük merak konusu. Diğer bir yandan Juve taraftarları kulübü mesaj yağmuruna tuttu.

06.11.2019 15:07 - Son Güncelleme: 06.11.2019 15:12
Şimdi Merih Demiral zamanı! Juventus taraftarı isyan etti... Yalvarıyorlar

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta gündem Merih Demiral.

Şimdi Merih Demiral zamanı! Juventus taraftarı isyan etti... Yalvarıyorlar

Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından Merih Demiral'a bir şans doğdu.

Şimdi Merih Demiral zamanı! Juventus taraftarı isyan etti... Yalvarıyorlar

Hollandalı stoper yerine Juventus'ta iki aday bulunuyor: Daniele Rugani ve Merih Demiral...

Şimdi Merih Demiral zamanı! Juventus taraftarı isyan etti... Yalvarıyorlar

Ancak İtalyan basını, teknik direktör Sarri'nin Merih Demiral'ı ilk 11'de oynatmaya daha yakın olduğunu yazdı.

Şimdi Merih Demiral zamanı! Juventus taraftarı isyan etti... Yalvarıyorlar

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio da, milli futbolcunun Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'de sahaya çıkacağını duyurdu.

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