Serdar Aziz'in menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Bana sordular. Bütün görüşmelerimizi yaptık. Kulüpleri açıkladık. Biz Fenerbahçe ile anlaşmak istiyoruz dedim. Rakip takımlar... Ondan dolayı farklı tercihlerimiz olup olmayacağını sordular. Biz Fenerbahçe'yle anlaştığımız söyledik. Serdar da yanımdaydı. Bir değerlendirme yapalım dediler. Yusuf Bey bizi kulübe davet etti. Kulübün avukatı ve bir yönetici, hesaplar çıktı. Borç, alacak... Orada değerlendirildi. En son Fenerbahçe'yle görüşüp anlaşabileceğimiz konusunda izin verdiler. Serdar'a izin verdiler.