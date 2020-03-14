Haberler Galeri Spor Serdar Aziz tanınmaz halde! Fenerbahçe'nin genç ismini görenler dönüp bir daha baktı

Serdar Aziz tanınmaz halde! Fenerbahçe'nin genç ismini görenler dönüp bir daha baktı

Bursaspor ile hayatımıza girdi, ardından Galatasaray ve 2018-2019 sezonu yarısından itibaren Fenerbahçe... Serdar Aziz'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olan transferi olay yaratmış ve çok konuşulmuştu. Fakat şimdi gündem farklı. Konu Serdar Aziz'in eski hali. Neden mi? Serdar Aziz'in sosyal medyada patlayan bu fotoğrafları olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Serdar Aziz'in yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.

14.03.2020 14:33 - Son Güncelleme: 14.03.2020 15:03
Serdar Aziz tanınmaz halde! Fenerbahçe'nin genç ismini görenler dönüp bir daha baktı

Attığı her adım dikkatle takip edilen Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafı görünce Serdar Aziz'i tanıyamayacaksınız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Aziz tanınmaz halde! Fenerbahçe'nin genç ismini görenler dönüp bir daha baktı

ARDA TURAN

Serdar Aziz tanınmaz halde! Fenerbahçe'nin genç ismini görenler dönüp bir daha baktı

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

Serdar Aziz tanınmaz halde! Fenerbahçe'nin genç ismini görenler dönüp bir daha baktı

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Serdar Aziz tanınmaz halde! Fenerbahçe'nin genç ismini görenler dönüp bir daha baktı

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı'nın sevgilisi bakın kim! İşte büyük aşkı
Galatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı'nın sevgilisi bakın kim! İşte büyük aşkı