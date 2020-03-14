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Serdar Aziz tanınmaz halde! Fenerbahçe'nin genç ismini görenler dönüp bir daha baktı

Bursaspor ile hayatımıza girdi, ardından Galatasaray ve 2018-2019 sezonu yarısından itibaren Fenerbahçe... Serdar Aziz'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olan transferi olay yaratmış ve çok konuşulmuştu. Fakat şimdi gündem farklı. Konu Serdar Aziz'in eski hali. Neden mi? Serdar Aziz'in sosyal medyada patlayan bu fotoğrafları olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Serdar Aziz'in yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.

14.03.2020 14:33 - Son Güncelleme: 14.03.2020 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





