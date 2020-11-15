Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Türkiye - Rusya maçı 11'leri...
Türkiye A Milli Takım'ı bugün İstanbul'da güçlü rakibi Rusya'yı konuk ediyor. Gruptaki 4 maç sonunda 3 puanı bulunan millilerimiz lider Rusya'yı devirerek gruptaki şansını sürdürmek istiyor. Zorlu maç öncesi kafasındaki kadroyu belirleyen teknik direktör Şenol Güneş'in son haftalarda formda olan Deniz Türüç'e forma vermeyi planladığı öğrenildi. İşte Türkiye-Rusya maçı 11'leri...
15.11.2020 09:10
- Son Güncelleme: 15.11.2020 09:10
Her milli maçta olduğu gibi bugün de kalplerimiz ay-yıldız aşkıyla çarpacak. Şenol Güneş ve öğrencileri Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Rusya'yı konuk edecek.
Rakibimiz 4 maç sonunda 8 puanla lider durumda. Türkiyemiz ise 3 puanla 3. basamakta yer alıyor. Tek hedefimiz bugünkü önemli randevudan 3 puanla ayrılarak şansımızı artırmak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş de öğrencilerini bu yönde motive ediyor.
HÜCUMDA İYİYİZ
Türkiye, Rusya ile oynayacağı mücadele öncesinde Hırvatistan ile bir hazırlık karşılaşmasına çıktı. Ay-yıldızlılarımız bu maçta hücumda etkili olurken savunmada yine basit hatalar yaptık.
3-3 biten maçın ardından Şenol Güneş idmanlarda defanstaki problemleri çözmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Uluslar Ligi statüsüne göre ilk sırayı alan takım bir üst lige yükseliyor. Sonuncu olan takım ise alt lige düşüyor.