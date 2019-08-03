Şenol Güneş'ten Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorum

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski takımı Beşiktaş'ın Avusturya kampında Udinese ile oynadığı maçı takip etti. Güneş burada kulüp başkanları ve yöneticilerle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbet sırasında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, Fenerbahçe hakkında da çarpıcı bir yorum yaptı. İşte Şeno Güneş'in o açıklamaları...

03.08.2019 08:53 - Son Güncelleme: 03.08.2019 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





