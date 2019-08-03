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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorum

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski takımı Beşiktaş'ın Avusturya kampında Udinese ile oynadığı maçı takip etti. Güneş burada kulüp başkanları ve yöneticilerle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbet sırasında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, Fenerbahçe hakkında da çarpıcı bir yorum yaptı. İşte Şeno Güneş'in o açıklamaları...

03.08.2019 08:53 - Son Güncelleme: 03.08.2019 08:54
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorum

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş'ten samimi açıklamalar geldi.

İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkan satır başları...

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorum

ABDULLAH AVCI SÖZLERİ

"Abdullah Hoca'yla oyuncu olarak da beraber çalıştım ben hoca olduğum zaman.

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorum

Daha sonra da birlikte çalıştık. Hepsi Türkiye'yi temsil ediyor, biz de Türkiye'yi temsil ediyoruz.

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorum

Kulüpler bizim için önemli. Beşiktaş'ta 4 senem geçti. Ayrıca onun da özel bir tarafı var.

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorum

Oyuncuları ve hocayı gördüm. Kendilerine bu sezon için başarılar diledim."

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