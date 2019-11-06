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Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 4. maçında İspanyol devi Real Madrid karşısına çıkıyor. Grupta oynadığı ilk 3 mücadelede galibiyeti bulamayan Sarı-Kırmızılılar, İspanya'da bu kötü seriyi bozmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki ekibinde kadroları merakla bekleniyordu. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

06.11.2019 05:20 - Son Güncelleme: 06.11.2019 05:26
Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray bugün yine tarihinin en önemli karşılaşmalarından birisine çıkacak. Son iki yılın şampiyonu olan ancak bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak ve Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam maçına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman Zwayer'in yöneteceği karşılaşma, 23.00'te başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

HENÜZ GALİBİYETİ YOK
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'da Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi PSG ve üçüncü haftada da Real Madrid'e Türk Telekom Stadı'nda 1-0'lık skorlarla yenildi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ise 4 puanla ikinci sırada yer buldu. Zorlu maçtan Galatasaray'ın mutlaka puanla ayrılması gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

JARDEL KUPAYI GETİRDİ
REAL galip gelirse, Galatasaray'ın 2. tur şansı kalmayacak. Temsilcimiz, Real Madrid ile resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray 3, eflatun-beyazlılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı.

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