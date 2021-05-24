Şampiyon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Beşiktaş Spor Toto Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Premier Lig'de Chelsea'nin de sezonu 4. bitirmeyi garantilemesinin ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan kazanmaya hak kazandı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli olmaya başladı.
24.05.2021 13:53
- Son Güncelleme: 24.05.2021 14:08
Chelsea ilk dörtte yer almasa ve Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydı Beşiktaş, Devler Ligi'nde ön eleme oynayacaktı. Ancak İngiliz ekibinin ligi dördüncü bitirmesiyle bu ihtimal ortadan kalktı.
Şampiyonlar Ligi'nin kazananı fark etmeksizin Beşiktaş gelecek sezon grup etabına katılmaya hak kazandı.
Siyah-Beyazlılar, ön elemelerden gelecek takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbada yer alacak. Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'a kaybetmesi de Beşiktaş'ın 3. torbada olma ihtimalini artıracak.
Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılacak Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden bazıları da belli oldu...İşte o takımlar...
Atletico Madrid (1. torba)