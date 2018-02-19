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  • Sahada bayılan Gomis neden oyuna devam etti? Doktoru açıkladı 1
    Sahada bayılan Gomis neden oyuna devam etti? Doktoru açıkladı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda 2-1 kaybetti.