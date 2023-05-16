Sadio Mane'nin yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe istiyordu
Yeni sezonda kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Sadio Mane'yi gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar...
16.05.2023 16:46 - Son Güncelleme: 16.05.2023 16:47
Kadrosuna en az 1 tane dünya yıldızı futbolcu katmak isteyen sarı-lacivertli takım arayışını bulmuştu.
Senegalli yıldız futbolcu Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi'ndeki Mancester City maçı sonrasında takım arkadaşı Leroy Sane'yi soyunma odasında yumrukladı.