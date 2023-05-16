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Sadio Mane'nin yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe istiyordu

Yeni sezonda kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Sadio Mane'yi gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

16.05.2023 16:46 - Son Güncelleme: 16.05.2023 16:47
Sadio Mane’nin yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe istiyordu

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Sadio Mane’nin yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe istiyordu

Kadrosuna en az 1 tane dünya yıldızı futbolcu katmak isteyen sarı-lacivertli takım arayışını bulmuştu.

Sadio Mane’nin yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe istiyordu

Basında birçok iddia ortaya atılırken en büyük iddia ise Sadio Mane'nin Fenerbahçe'ye geleceğiydi.

Sadio Mane’nin yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe istiyordu

Senegalli yıldız futbolcu Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi'ndeki Mancester City maçı sonrasında takım arkadaşı Leroy Sane'yi soyunma odasında yumrukladı.

Sadio Mane’nin yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe istiyordu

Kavganın medyaya yansıması sonrası Bayern Münih, oyuncusunu bir süre kadro dışı bıraktı.

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