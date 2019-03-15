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Sadettin Saran Ali Koç'a rakip oldu! "Fenerbahçe başkanlığına adayım"

Uzun yıllardır Aziz Yıldırım'a olan muhalifliği ile bilinen Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, son seçimde desteklediği Ali Koç'un başarısız performansı sonrası başkanlığa aday olmaya karar verdi.

15.03.2019 11:38 - Son Güncelleme: 15.03.2019 11:42
Sadettin Saran Ali Koç'a rakip oldu! Fenerbahçe başkanlığına adayım

Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım muhaliflerinin önde gelenlerinden Sadettin Saran'ın beklenmedik çıkışıyla sarsıldı.

Sadettin Saran Ali Koç'a rakip oldu! Fenerbahçe başkanlığına adayım

Seçim sonrası Yıldırım taraftarlarının sessizliğe büründüğü, Koç taraftarlarının bütün olumsuzluklara rağmen yönetime destek olduğu sarı-lacivertlilerde Saran her iki dönemi de eleştiren bir açıklamada bulundu.

Sadettin Saran Ali Koç'a rakip oldu! Fenerbahçe başkanlığına adayım

Katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Sadettin Saran şu ifadelerle sözlerine başladı;

Sadettin Saran Ali Koç'a rakip oldu! Fenerbahçe başkanlığına adayım

"Hem Aziz Yıldırım'dan hem de Ali Koç'tan daha iyi başkanlık yapacağımı düşünüyorum" Saran

Sadettin Saran Ali Koç'a rakip oldu! Fenerbahçe başkanlığına adayım

Fenerbahçe'nin eski ve yeni dönemini yönetimlerini beğenmediğini söyledi.

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