Sadettin Saran Ali Koç'a rakip oldu! "Fenerbahçe başkanlığına adayım"
Uzun yıllardır Aziz Yıldırım'a olan muhalifliği ile bilinen Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, son seçimde desteklediği Ali Koç'un başarısız performansı sonrası başkanlığa aday olmaya karar verdi.
15.03.2019 11:38
- Son Güncelleme: 15.03.2019 11:42
Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım muhaliflerinin önde gelenlerinden Sadettin Saran'ın beklenmedik çıkışıyla sarsıldı.
Seçim sonrası Yıldırım taraftarlarının sessizliğe büründüğü, Koç taraftarlarının bütün olumsuzluklara rağmen yönetime destek olduğu sarı-lacivertlilerde Saran her iki dönemi de eleştiren bir açıklamada bulundu.
Katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Sadettin Saran şu ifadelerle sözlerine başladı;
"Hem Aziz Yıldırım'dan hem de Ali Koç'tan daha iyi başkanlık yapacağımı düşünüyorum" Saran
Fenerbahçe'nin eski ve yeni dönemini yönetimlerini beğenmediğini söyledi.