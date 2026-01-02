PODCAST CANLI YAYIN

Ronaldo'ya Messi şoku! Dünyanın en zeki futbolcuları belli oldu

Futbol tarihinin en zeki oyuncuları açıklandı. Messi zirvede yer alırken, Türkiye'de de görev yapmış bir efsane listeye damga vurdu. İşte o isimler...

FUTBOL TARİHİNİN EN ZEKİ OYUNCULARI AÇIKLANDI

Futbol tarihinde iz bırakan bazı oyuncular, yalnızca yetenekleriyle değil, sahadaki oyun aklı, karar verme hızları ve taktik farkındalıklarıyla ön plana çıktı. Yayınlanan yeni listede, futbolun en zeki isimleri bu kriterler doğrultusunda belirlendi.

ZİRVEDE MESSI VAR

Listede ilk sırada Lionel Messi yer aldı. Arjantinli yıldız, oyunu okuma becerisi, dar alandaki çözüm üretme yeteneği ve anlık kararlarıyla futbol zekâsının en üst seviyesini temsil eden isim olarak gösterildi. Messi'nin sahadaki vizyonu ve temposu belirleyen rolü, onu listenin zirvesine taşıdı.

ORTA SAHANIN BEYİNLERİ ÖNE ÇIKTI

Listede yer alan diğer isimler arasında Luka Modric ve Xavi Hernandez dikkat çekti. Modric, oyunun her anını kontrol edebilme becerisi ve pozisyon bilgisiyle öne çıkarken, Xavi ise pas trafiğini yönlendiren futbol aklıyla futbol tarihinin en özel oyun kurucularından biri olarak değerlendirildi.

BERGKAMP VE OYUN ZEKÂSI DETAYI

Dennis Bergkamp, listeye giren en yaratıcı isimlerden biri oldu. Hollandalı efsane, top kontrolü, alan algısı ve hücum organizasyonlarındaki sezgisel kararlarıyla futbol zekâsı denince akla gelen oyuncular arasında gösterildi.

TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMIŞ EFSANE DE LİSTEDE

Açıklanan listede Türkiye'de de görev yapmış bir efsane ismin bulunması dikkat çekti. Teknik kapasitesinin yanı sıra oyunu yönlendirme becerisi ve saha içi liderliğiyle tanınan bu isim, futbol zekâsıyla dünya çapında iz bırakan oyuncular arasında yer aldı.

TAKTİK FARKINDALIK VE TEMPO YÖNETİMİ KRİTER OLDU

Liste oluşturulurken oyuncuların yalnızca bireysel yetenekleri değil, takım oyununa katkıları, maç içindeki pozisyon alma becerileri ve oyunun temposunu yönetme kabiliyetleri de dikkate alındı. Bu yönleriyle seçilen futbolcular, takımlarının adeta saha içindeki beyni olarak tanımlandı.

FUTBOL ZEKÂSIYLA TARİHE GEÇENLER

Messi'den Modric'e, Bergkamp'tan Xavi'ye uzanan bu liste, futbolun yalnızca fiziksel değil aynı zamanda zihinsel bir oyun olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sahada doğru kararı doğru zamanda verebilen bu oyuncular, futbol tarihine oyun akıllarıyla damga vurdu.

1. LIONEL MESSI

Oynadığı kulüpler: Barcelona, PSG, Inter Miami

2. JOHAN CRUYFF

Oynadığı kulüpler: Ajax, Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats

3. DIEGO MARADONA

Oynadığı kulüpler: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boys

4. XAVI HERNANDEZ

Oynadığı kulüpler: Barcelona, Al Sadd

5. ANDRES INIESTA

Oynadığı kulüpler: Barcelona, Vissel Kobe, Emirates Club

6. DENIS BERGKAMP

Oynadığı kulüpler: Ajax, Inter Milan, Arsenal

7. LUKA MODRIC

Oynadığı kulüpler: Dinamo Zagreb, Zrinjski Mostar, Inter Zapresic, Tottenham Hotspur, Real Madrid, AC Milan.

8. PHILIPP LAHM

Oynadığı kulüpler: Bayern Münih, Stuttgart

9. ZINEDINE ZIDANE

Oynadığı kulüpler: Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid

10. THOMAS MULLER

Oynadığı kulüpler: Bayern Münih, Vancouver Whitecaps

11. PAUL SCHOLES

Oynadığı kulüpler: Manchester United

12. ANDREA PIRLO

Oynadığı kulüpler: Brescia, Inter, Reggina, AC Milan, Juventus, New York City FC

(Not: Pirlo, 2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevini yaptı.)

13. SERGIO BUSQUETS

Oynadığı kulüpler: Barcelona, Inter Miami

14. KEVIN DE BRUYNE

Oynadığı kulüpler: Genk, Chelsea, Werder Bremen, Wolfsburg, Manchester City, Napoli

15. FRANZ BECKENBAUER

Oynadığı kulüpler: Bayern Münih, New York Cosmos, Hamburger SV