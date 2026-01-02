Ronaldo'ya Messi şoku! Dünyanın en zeki futbolcuları belli oldu

FUTBOL TARİHİNİN EN ZEKİ OYUNCULARI AÇIKLANDI Futbol tarihinde iz bırakan bazı oyuncular, yalnızca yetenekleriyle değil, sahadaki oyun aklı, karar verme hızları ve taktik farkındalıklarıyla ön plana çıktı. Yayınlanan yeni listede, futbolun en zeki isimleri bu kriterler doğrultusunda belirlendi.ZİRVEDE MESSI VAR Listede ilk sırada Lionel Messi yer aldı. Arjantinli yıldız, oyunu okuma becerisi, dar alandaki çözüm üretme yeteneği ve anlık kararlarıyla futbol zekâsının en üst seviyesini temsil eden isim olarak gösterildi. Messi'nin sahadaki vizyonu ve temposu belirleyen rolü, onu listenin zirvesine taşıdı.ORTA SAHANIN BEYİNLERİ ÖNE ÇIKTI Listede yer alan diğer isimler arasında Luka Modric ve Xavi Hernandez dikkat çekti. Modric, oyunun her anını kontrol edebilme becerisi ve pozisyon bilgisiyle öne çıkarken, Xavi ise pas trafiğini yönlendiren futbol aklıyla futbol tarihinin en özel oyun kurucularından biri olarak değerlendirildi.BERGKAMP VE OYUN ZEKÂSI DETAYI Dennis Bergkamp, listeye giren en yaratıcı isimlerden biri oldu. Hollandalı efsane, top kontrolü, alan algısı ve hücum organizasyonlarındaki sezgisel kararlarıyla futbol zekâsı denince akla gelen oyuncular arasında gösterildi.TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMIŞ EFSANE DE LİSTEDE Açıklanan listede Türkiye'de de görev yapmış bir efsane ismin bulunması dikkat çekti. Teknik kapasitesinin yanı sıra oyunu yönlendirme becerisi ve saha içi liderliğiyle tanınan bu isim, futbol zekâsıyla dünya çapında iz bırakan oyuncular arasında yer aldı.TAKTİK FARKINDALIK VE TEMPO YÖNETİMİ KRİTER OLDU Liste oluşturulurken oyuncuların yalnızca bireysel yetenekleri değil, takım oyununa katkıları, maç içindeki pozisyon alma becerileri ve oyunun temposunu yönetme kabiliyetleri de dikkate alındı. Bu yönleriyle seçilen futbolcular, takımlarının adeta saha içindeki beyni olarak tanımlandı.FUTBOL ZEKÂSIYLA TARİHE GEÇENLER Messi'den Modric'e, Bergkamp'tan Xavi'ye uzanan bu liste, futbolun yalnızca fiziksel değil aynı zamanda zihinsel bir oyun olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sahada doğru kararı doğru zamanda verebilen bu oyuncular, futbol tarihine oyun akıllarıyla damga vurdu.1. LIONEL MESSI Oynadığı kulüpler: Barcelona, PSG, Inter Miami2. JOHAN CRUYFF Oynadığı kulüpler: Ajax, Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats3. DIEGO MARADONA Oynadığı kulüpler: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boys4. XAVI HERNANDEZ Oynadığı kulüpler: Barcelona, Al Sadd5. ANDRES INIESTA Oynadığı kulüpler: Barcelona, Vissel Kobe, Emirates Club6. DENIS BERGKAMP Oynadığı kulüpler: Ajax, Inter Milan, Arsenal7. LUKA MODRIC Oynadığı kulüpler: Dinamo Zagreb, Zrinjski Mostar, Inter Zapresic, Tottenham Hotspur, Real Madrid, AC Milan.8. PHILIPP LAHM Oynadığı kulüpler: Bayern Münih, Stuttgart9. ZINEDINE ZIDANE Oynadığı kulüpler: Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid10. THOMAS MULLER Oynadığı kulüpler: Bayern Münih, Vancouver Whitecaps11. PAUL SCHOLES Oynadığı kulüpler: Manchester United12. ANDREA PIRLO Oynadığı kulüpler: Brescia, Inter, Reggina, AC Milan, Juventus, New York City FC (Not: Pirlo, 2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevini yaptı.)13. SERGIO BUSQUETS Oynadığı kulüpler: Barcelona, Inter Miami14. KEVIN DE BRUYNE Oynadığı kulüpler: Genk, Chelsea, Werder Bremen, Wolfsburg, Manchester City, Napoli15. FRANZ BECKENBAUER Oynadığı kulüpler: Bayern Münih, New York Cosmos, Hamburger SV